في ذكرى ميلاد عبدالله غيث.. قصة رحيله المؤسفة وفشل محاولات رئيس دولة كبرى لإنقاذ حياته

تحل اليوم الثلاثاء، 28 من يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبدالله غيث، الذي وُلد في مثله عام 1930، في كفر شلشلمون بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، ورحل في 13 من مارس 1993.

قبل أيام من رحيل عبدالله غيث، ذهب مع شقيقه حمدي إلى الجامع الأزهر لأداء صلاة الظهر، وبعدها توجها معاً لزيارة مسجد الحسين، وخلال وجوده هناك تغلب عليه المرض وشعر بوعكة صحية؛ ليتوجه على إثرها إلى المستشفى ليقضي فيه أيامه الأخيرة، وعددها 18.

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وعندما علم بذلك الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، أرسل له وفداً لزيارته، وأخبروه أن القائد الليبي معجب بدوره في فيلم «الرسالة» الذي جسَّد فيه دور حمزة بن عبدالمطلب «عم الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم»، وكان الوفد الليبي أخذ تكليفاً من القذافي بتولي علاجه في أي مكان بالعالم، ونقله عن طريق طائرة خاصة لإنقاذ حياته.

وقام الوفد الليبي بإخبار الفريق الطبي، بأن لديهم طائرة خاصة لنقل عبدالله غيث إلى أي مكان لإنقاذ حياته، ولكن الأطباء المعالجين أخبروهم بأن الوقت قد فات والحالة لا تسمح بذلك؛ ليرحل «غيث»، تاركاً 8 مشاهد في مسلسل «ذئاب الجبل» لم يصورها؛ ما جعل المخرج مجدي أبو عميرة يغير من أحداث المسلسل ليُقتل «علوان أبوالبكري» حتى تتناسب الأحداث مع رحيله.



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