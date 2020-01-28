صور: أصالة تغيظ طارق العريان بطبيب وسيم

وصل إلى إيمايلات الصحافيين صباح اليوم، رسالة إلكترونيّة من مكتب إعلامي، تضمّنت صوراً للفنانة أصالة مع طبيبها الخاص، مع بيان تحت عنوان " ما السر الذي يجمع بين أصالة وطبيبها الخاص؟"

أصالة وطبيبها

جاء فيه:

"انتشرت العديد من الصور التي تجمع بين الفنانة أصالة نصري وطبيبها الخاص فادي نصر، على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما، خاصة أن أصالة لم تعلن من قبل عن أي صداقات لها.

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وتابع البيان "وازدادت حالة الجدل لا سيما بعد تعليق أصالة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"عن الدكتور فادي نصر، حيث قالت: "هو الفنان الدكتور الصديق اللي مسؤول عن مظهري وهو اللطيف الذي أشتكي له مما يزعجني بمرآتي، فيصالحني عليها بمنتهى النعومة والبساطة".

وختم البيان برد الطبيب نصر قائلاً: "أن أهم ما يميز الفنانة أصالة أنها تمد من حولها بالقوة والإيمان بالحياة، ومن معرفتي وصداقتي بأصالة، هي من الفئة القليلة التي تشع بمحبتها للناس، وتمد من حولها بالقوة والايمان بالحياة، وأنها إنسانة مرهفة الحس وتحب الناس، وأنوثتها طاغية رغم شموخها وكبريائها"."

كما ذكّر البيان أنّ الفنانة أصالة انفصلت مؤخراً عن المخرج طارق العريان بشكل رسمي.

ويأتي هذا البيان كمحاولة مكشوفة من الفنانة لإغاظة طليقها، الذي قيل إنّ انفصاله عنه جاء بسبب خيانته لها مع فنانة شابة.