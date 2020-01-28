يسرا بالفيديو: أقسم بالله لا أعاني من السرطان وهذه قصّة مرضي

كرّمت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب الفنانة يسرا، ومنحتها شهادة تقدير، في ندوة نقاش امتدّت إلى ساعتين، تحدّثت خلالها يسرا إلى جمهور المعرض، وأجابت عن أسئلتهم، وعادت وأنكرت ما تردّد عن إصابتها بسرطان الدم.

يسرا تحدّثت عن أمور فنية وأمور شخصيّة، وبدت منفتحة على كل الأسئلة، وقالت في بداية النّدوة، إنها رغم خبرتها الكبيرة في عالم الفن إلا أنها ما زالت حتى الآن تقلق من أول يوم تصوير، وتطلب أن تستهل أي أعمل بتصوير أسهل مشهد فيه.

وتحدّثت يسرا عن بداياتها في مجال السينما، وقالت إنّها بغية إثبات وجودها، كانت في البداية توافق على كل العروض التي تصلها، إلى جاء الوقت الذي توقفت فيه مع نفسها، وقالت: قراري وقتها كان انتقاء أعمالي والتفكير فيما أقدمه للجمهور. والفضل يعود في قرار هذا إلى المخرج الراحل يوسف شاهين، الذي علّمني كيف أحافظ على موهبتي وأحترمها؟

كما تحدّثت يسرا عن عملها مع الفنان عادل إمام وقالت إنّه كان أفضل ما حدث في حياتها وإنّه كان السبب الرئيسي في زيادة شعبيتها وحب الجمهور لها.

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وسئلت يسرا عن الفنان الراحل أحمد زكي، فوصفته بأنه كان موهبة فريدة من نوعها،، وأنه "أجدع شخص ممكن تقابله في حياتك". وقالت إنّها والفنانة رغدة، كانتا بجواره حتى آخر لحظة في حياته.

كما تطرّقت يسرا إلى تقديمها العديد من المشاهد الجريئة في أعمالها الفنية، رغم أنّ عمها كان من أبرز رجال جهاز المخابرات العامة المصرية فأكدت فخرها بكل المشاهد الجريئة التي قدّمتها وقالت: في السابق كنا أكثر انفتاحاً، اليوم نحن في حالة تراجع..

واغتنمت يسرا فرصة لقائها بجمهوهرا لتنفي مجدداً إصابتها بمرض "اللوكيميا"، وقالت: والله العظيم ما عندي لوكيميا.

وأشارت إلى أنها كانت تتحدث عن الدروس التي تعلمتها من الحياة في برنامج تلفزيوني، وتحدّثت عن إصابتها بمرض تعافت منه بعد ذلك/ ووجهت يسرا الشكر لجمهورها وكل من اهتم بالسؤال عنها وعن حالتها الصحية.

يسرا في معرض القاهرة الدولي للكتاب