أول ظهور إعلامي لزوجة الفنان محمد إمام.. هكذا خطفت الأنظار بجمالها

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خطفت زوجة الفنان محمد إمام الأنظار بجمالها في العرض الخاص لفيلم «لص بغداد» بحضور عدد كبر من نجوم الفن وأبطال العمل. ويُعد هذا هو الظهور الأول لخديجة زوجة الفنان محمد إمام بعد زواجهما منذ نحو عام.
يُذكر أن فيلم «لص بغداد» بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، وأحمد رزق الذي يظهر ضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج «سينرجي فيلمز» برئاسة المنتج أحمد بدوي.
وكانت شركة «سينرجي فيلمز» قد أعلنت عن طرح الفيلم بدول الخليج وأمريكا وكندا يوم 29 من شهر يناير الجاري، وذلك بعدما انطلق الفيلم في دور العرض المصرية بـ100 نسخة يوم الأربعاء الماضي 22 من يناير الجاري، مع الاحتفال بطرحه من خلال عرض خاص أُقيم في أحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.
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