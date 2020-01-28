علاء زينهم: اشرف زكي فاهم غلط وأوقفني عن العمل بتهمة تشغيلي للفنانين من الباطن

قرر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إيقاف الفنان علاء زينهم عن ممارسة التمثيل، وإحالته للتحقيق، بسبب إشرافه على مسرحية تحمل اسم «مولد وصاحبه غايب»، والتي تعرض على مسرح عبد المنعم جابر بمدينة الإسكندرية، لاستعانته ببعض الممثلين غير التابعين للنقابة، وتشغيله لممثل تم إيقافه من النقابة منذ فترة.

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ومن جانبه قال علاء زينهم إن هناك لبساً في الأمر، حيث إن الفنان أشرف زكي قد فهم الموضوع بشكل خاطئ، فأنا ليست لي علاقة بالمسرحية التي يتحدث عنها من قريب أو من بعيد، فكنت أشارك في بطولة المسرحية كأي ممثل آخر، واعتذرت عن استكمالها نظراً لارتباطي بتصوير بعض الأعمال الدرامية في القاهرة، لذلك طلبت من الشركة المنتجة الاستعانة بفنان آخر بدلاً مني.

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وأضاف زينهم أنه بالفعل تم الاستعانة بالفنان عادل الفار بدلاً مني، لكن الشركة المنتجة أرادت أن تقدم لي شيئاً من باب المجاملة، خاصة أن صورتي تتصدر إعلانات المسرحية، فكتبوا أنني المشرف العام على المسرحية، رغم أنه ليست لي علاقة بهذا الأمر.

وتابع زينهم أنه تحدث للفنان أشرف زكي عن طريق الهاتف منذ قليل، ووضح له الأمر بشكل كامل، وطلب منه زكي أن يذهب للشؤون القانونية بالنقابة والإدلاء بأقواله في التحقيق الرسمي.



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