ابنة طلعت زكريا تتذكر والدها بكلمات مبكية وتحكي موقفا مؤثراً جمعهما

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة لها مع والدها الراحل طلعت زكريا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت إيمي طلعت زكريا على الصورة: «الصورة دي كنت خارجة من المستشفى كنت تعبانة شويه بابا أخدني خرجني اليوم ده وقالي متخافيش أنا جمبك ومعاكي ومفيش ف الدنيا حاجة هتمسك واتعشينا سوا وحسيت وقتها إن فعلاً مفيش حاجه تساوي وجود أبويا جمبي خصوصاً وقت الأزمة لأنه ضهري والحضن اللي بيطمني».

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وتابعت قائلة «ربنا يرحمك يا بابا عمري ماهنساك يا أحلى حاجة ف عمري كله مفيش بعدك حبيب لأنك كنت صاحبي وكان نفسي تكون معايا وفرحان بخطواتي دلوقتي وبتنصحني، واللي عنده أب لسه عايش يروح يبوس إيده، محدش عارف بكره في إيه، اعملوا اللي عليكم تجاه الأب والأم لأنهم أكبر نعمة لو فقدت منهم حد؛ محدش هيحس بكلامي غير اللي جرب ربنا يرحمهم ويصبرنا جميعاً».

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يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية «عربي منظرة»، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي الفنان الكوميدي طلعت زكريا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.

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