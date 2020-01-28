ميشيل أوباما تفوز بجائزة "غرامي" لأفضل ألبوم غير موسيقيّ!

حصلت السيدة الأولى الأمريكية السابقة، ميشيل أوباما على جائزة "غرامي" الموسيقية الأمريكية بفئة "أفضل ألبوم غير موسيقي" لتسجيل مذكراتها Becoming "في مرحلة التكوّن".

وبحسب ما نشره موقع "RT"، فقد تم تنظيم احتفالية كبرى، في لوس أنجلوس، لتوزيع جوائز "غرامي" الموسيقية ضمن المراسم الثانية والستين، وقد فازت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالجائزة عن مذاكراتها "في مرحلة التكوّن".

وكانت قد أعلنت ميشيل أوباما إصدار مذكرات "Becoming" في نوفمبر عام 2018، لتتحول تلك المذكرات إلى كتاب سريع الرواج حيث تم بيع في الأيام الأولى لطرحه في الأسواق 1.4 مليون نسخة.

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