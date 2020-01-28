شاهدوا أويكو كاريل وشقيقتها التوأم... لن تصدّقوا الشبه بينهما

التقطت عدسات الباباراتزي، أحدث صورة للممثلة التركية أويكو كاريل وشقيقتها التوأم إيزجي.

وعجز المصوّرون عن تمييز الشبه بينهما، خصوصاً أنهما توأمين متطابقتين.

وتبدي إيزجي باستمرار انزعاجها من ملاحقة المصورين لها، ظناً منهم أنها أويكو، ودائماً عندما تقع في فخ عدساتهم، تخبرهم أنّها ليست أويكو.

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وفي تصريح لها قالت أويكو عن شقيقتها "قد نبدو أنا وشقيقتي إيزجي متشابهتين تماماً، بالشكل لكنّنا مختلفتان جداً في الحقيقة؛ ومفهومنا للحياة مختلف، وكذلك بالنسبة إلى المستقبل، لكننا صديقتان ومقرّبتان جداً من بعضنا البعض، ولدينا أصدقاء مشتركون.".

وتابعت "شقيقتي إيزجي تنزعج من شهرتي في بعض الأحيان، عندما يتمّ إيقافها في الشّارع ظنّاً من المعجبين والمعجبات أنّها أنا، فيقتربون منها، قائلين: آويكو؟ ويتوقعون سماع كلمة "نعم" منها، لكنّها تُجيبهم بأنّها ليست أنا وبأنّها شقيقتي، فلا يُصدّقونها، ويُصرّون على التقاط الصور معها في أيّ وقت من الليل والنهار.".

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