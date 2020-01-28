استقالة ” عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ” رئيس الوزراء القطري

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2020 02:53 مساءً - أعلن الديوان الأميري في قطر اليوم الثلاثاء عن تقديم رئيس الوزراء القطري ” عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ” استقالته لأمير البلاد الأمير ” تميم بن حمد آل ثاني ” وأن الأخير قبل الاستقالة .

وذكر الديوان الأميري في بيان له أن أمير قطر قام بتعيين الشيخ ” خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني ” رئيسا جديدا لمجلس الوزراء على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية .

وكان عبد الله بن ناصر قد نشر عبر حسابه على موقع ” تويتر ” تغريدة أعلن من خلالها عن استقالته دون ذكر أسباب وكتب فيها : ” في البداية أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ثقته الغالية التي أولاني إياها طوال فترة خدمتى وعلى توجيهاته السديدة لي على مدى السنوات الماضية .. كما أتمنى أن أكون قد وفقت في تحمل المسئولية والأمانة طوال فترة خدمتى للوطن والأمير ” .

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وقال في تغريدة أخرى : ” كما أشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين لي .. حفظ الله الأمير وحفظ الله قطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ” .

يذكر أن عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني هو رئيس الوزراء الأول في قطر في عهد الأمير تميم .. والذي بدأ حقبته في يونيو 2013 حتى 28 يناير 2020 وكان معهودا إليه إلى جانب رئاسة الوزراء منصب وزير الداخلية أيضا .