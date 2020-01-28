بوسي خلف الأسوار بسبب التهرب الضريبي

متابعة بتجــــــــــرد: رفضت محكمة مصرية المعارضة التي تقدمت بها المطربة المصرية بوسي، حول تهمة التهرب من سداد أكثر من مليون جنيه مصري لصالح مصلحة الضرائب، وإخفاء إدارة عملها مع شركات “وكالة الشافعي، المتحدة، ومؤسسة فتوح”، إضافة إلى عدد من الحفلات الغنائية.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضدها بحبسها سنتين وتغريمها كفالة 50 ألف جنيه، إلى جانب تغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة، بعدما أسندت النيابة للفنانة بوسى تهمة التهرب الضريبي.

يذكر أن المطربة الشعبية المصرية، البالغة من العمر 38 عاماً، انطلقت في عالم الفن والنجومية عام 2012 عبر أغنية شعبية حملت اسم “آه يا دنيا” ولمع اسمها من خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوة في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضاً تتجه إلى المسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل “حالة عشق”.