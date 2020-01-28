هذه هي مواصفات فتى أحلام غادة عبد الرازق

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، خلال لقاء بثته إحدى القنوات الفضائية، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة: “أتمنى أن أرتبط برجل طموح يحبني، فأنا أريد المواصفات العادية للرجل، ولو أن هناك مشروع ارتباط فلن أخجل في الإعلان عنه”.

وأضافت النجمة المصرية أنها تتمنى الارتباط برجل محترم وطموح ويحبها، وهي المواصفات الطبيعية، مشيرة إلى أنها لا تهتم بأن يكون زوجها ثرياً للغاية.

وتصور عبدالرازق حالياً مشاهدها في فيلم “حفلة 9″، الذي يشاركها فيه البطولة الفنان المصري طارق لطفي. وعن دورها في الفيلم قالت: “أجسد دور روز باليرينا معتزلة، والشخصية جميلة وجذبتني والعمل كله متكامل”.

Advertisements

وتدور أحداث “حفلة 9” في إطار درامي اجتماعي أكشن، ومن المقرر عرضه خلال الصيف المقبل.

يشار إلى أن غادة عبدالرازق تستعد لخوض السباق الرمضاني بمسلسل “سلطانة أم عز”، وينتمي للأعمال الشعبية.

يذكر أن الفنانة المصرية غير متزوجة في الوقت الحالي، ولكنها ارتبطت أكثر من مرة خلال حياتها، ومن أبرزهم رجل الأعمال المصري محمد فودة.