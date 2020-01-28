قوائم طعام الأوسكار "نباتية".. بلا لحوم أو بلاستيك

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن أن قوائم الطعام المقدمة خلال فعاليات توزيع جوائز الأوسكار المقرر 9 فبراير/شباط ستكون نباتية بالكامل، موضحة أن كل الفعاليات التي تقيمها تخلو من عبوات المياه أو الأكواب البلاستيكية.

وقالت الأكاديمية، في بيان، إن قوائم الغداء الرسمي السنوي للمرشحين لنيل الجوائز، إضافة للوجبات الخفيفة التي تقدم قبل مراسم الحفل في هوليوود، ستكون معتمدة على مصادر نباتية 100%.



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وأوضحت أن قائمة الطعام في حفل الحكام، الذي يقام مباشرة بعد مراسم توزيع الجوائز، تعتمد بنسبة 70% على مصادر نباتية، بينما تتضمن النسبة الباقية أسماكا ولحوما إضافة للأطعمة النباتية، بما يتماشى مع ما قُدم على موائد عشاء المشاهير خلال موسم جوائز 2020.

وقالت الأكاديمية، التي يختار أعضاؤها البالغ عددهم 8 آلاف عضو المرشحين والفائزين بجوائز الأوسكار، إنها "مؤسسة لكل الحكائين من شتى بقاع العالم، ودورنا العالمي يُلزمنا بدعم الكوكب".



وجاء بيان الأكاديمية بعد تقديم قوائم طعام نباتية بالكامل خلال مآدب عشاء أقيمت للمرشحين والمنتجين والضيوف لجوائز "جولدن جلوب" وجوائز نقابة ممثلي الشاشة (جيلد) هذا الشهر.

واقترح النجم خواكين فينيكس، الذي جسد دور البطولة في فيلم الجوكر وهو نباتي شديد الالتزام، التغيير الذي طرأ على عشاء جوائز "جولدن جلوب" الرسمي بعد أن كانت شريحة اللحم والأسماك من الأطباق الرئيسية وتم استبدالها هذا العام بأطباق من الأرز والفطر.