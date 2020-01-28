هل تزوج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز سرا؟ إليكِ الدليل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جددت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريغيز الشائعات المنتشرة بشأن زواجها سرا من النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وأشارت جورجينا إلى رونالدو بـ "زوجها" في منشور جديد بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها السادس والعشرين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشاركت جورجينا صورا مع رونالدو وأطفالهما، وكتبت تعليقا: "عيد ميلاد سعيد 26، سعيدة جدا.. لا أستطيع أن أطلب من الحياة أكثر، فقط الكثير من الصحة لعائلتي ولي والاستمتاع بها دائما".

وأضافت: "شكرا لكم جميعا على التهنئة والزهور، ومن ثم شكرا لزوجي على إعطائي أفضل ما في الحياة -أطفالنا.. أحبك".

ومن جانبه، شارك رونالدو اللقطة نفسها على حساب "إنستغرام" الخاص به، إلى جانب تعليق كتب فيه أنه يحبها كثيرا وتمنى لها يوما سعيدا، وكتب: "أنت امرأة عظيمة وأم ممتازة لأطفالنا. أحبك جدا عزيزتي!".

وفي الصور المنشورة، شوهدت العائلة جالسة حول طاولة مع البالونات والزهور في الخلفية، بينما توضع كعكة عيد ميلاد على ضوء الشموع أمامهم.

وينضم إلى الزوجين أطفال كريستيانو رونالدو وهما كريستيانو جونيور، تسعة أعوام والتوأمتان "إيفا وماتيو" وابنة لاعب كرة القدم من جورجينا "ألانا".

Advertisements

ونشرت جورجينا أيضا مجموعة مختارة من الصور وهي تقضي وقتا ممتعا مع أطفالهما، الذين شوهدوا يرتدون الأزياء والأقنعة.

كما شاركت مقطع فيديو قصيرا للعائلة وهي تغني "عيد ميلاد سعيد" لها.

كانت قد أشارت جورجينا إلى رونالدو في منشورها الجديد بلقب "ماريدو" وهي زوج بالإسبانية، وهو ما أثار التكهنات من جديد بأن الاثنين عقدا قرانهما بهدوء.

وبالرغم من أن النجم العالمي نفى في نهاية شهر نوفمبر الماضي، التقارير التي أشارت إلى زواجهما في حفل في شمال أفريقيا في أغسطس الماضي.

وتأتي شائعات عن حفل زفاف بعد أشهر قليلة من كشف رونالدو، الذي يواعد جورجينا منذ عام 2016، عن خطط للزواج من امرأة سمراء.

في حديثه إلى بيرس مورغان خلال مقابلة مع ITV، قال: "لقد ساعدتني كثيرا، بالطبع أنا أحبها.. سنكون متزوجين يوما ما بالتأكيد، إنه حلم أمي أيضا".

وعلى الرغم من مهنته المثيرة، اعترفت جورجينا مؤخرا أنه ليس من السهل أن تكون في علاقة مع شخص مشهور مثله، لكنها لن تغير شيئا ما، اعترفت أنها أحبته من النظرة الأولى، عندما التقيا للمرة الأولى.