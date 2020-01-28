غراميز 2020.. بيلي بورتر بجمبسوت كرستالي وأريانا سندريلا الحفل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يميل فنانو الموسيقى إلى المخاطرة أكثر من الممثلين عندما يتعلق الأمر باختيارات السجادة الحمراء، وهذا ما يجعل الحدث مثيرا؛ إذ شهدت السجادة الحمراء سابقا ظهور العديد من الإطلالات الأيقونية، من فستان الكاب كيك لنجمة البوب ريهانا من جيامباتيستا فالي في عام 2015 إلى فستان جينيفر لوبيز الأيقوني من فيرساتشي الذي كسر رقما قياسيا في الإنترنت حرفيا للمرة الأولى في عام 1999.

ولكن ما يجعل السجادة الحمراء للغرامي ممتعة للغاية هي الخطوط غير الواضحة والتي تفصل بين الإطلالات الجيدة والإطلالات السيئة، لنكتشف معا أجمل إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز غراميز 2020:

أريانا غراندي بفستان ضخم من توقيع غيامباتيستا فالي

خطفت نجمة البوب الشابة الأنظار خلال وصولها إلى السجادة الحمراء بإطلالة مستوحاة من الفستان الأيقوني لسندريلا، كان عبارة عن فستان مكشكش ذي تنورة ضخمة جدا من توقيع غيامباتيستا فالي مصنوع من أمتار من قماش التول في ظل الرمادي، نسقته مع زوج من قفازات الساتان لنفس الظل بطول يصل إلى الكوع، وزوج من الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، وكعادتها دائما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان الأيقونية ومكياجا هادئا.

بيلي بورتر في بدلة جمبسوت مطرزة بالكريستال من Baja East

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لا يمكن أن يغيب الممثل والفنان الموسيقي عن قائمة الإطلالات؛ إذ تواجد على السجادة الحمراء ببدلة جمبسوت وسترة قصيرة مطابقة في ظل الأزرق الفيروزي مزينة يدويا بـ 70 الف حبة من الكريستال، وزينت أهداب مزينة بالكريستال أيضا حواف البنطلون و القبعة المطابقة، وأنهى إطلالته بحقيبة كلاتش فضية مغطاة بالكريستال وزوج من البوت الفضي المزين بالكريستال أيضا، كانت إطلالته فاخرة و "نسائية" بامتياز.

ليزو بفستان من فيرساتشي

حققت النجمة الصاعدة نجاحا ساحقا هذه السنة في مجال الموسيقى، الأمر ذاته ينطبق على إطلالاتها على السجادة الحمراء، وخلال حضورها حفل الغرامي أطلت بفستان أبيض ذي صورة ظلية جريئة وفتحة أمامية مطرز بالكريستال من توقيع أتولييه فيرساتشي، نسقته مع وشاح أبيض ضخم مصنوع من الفرو، هذه المرة استغنت عن حقيبة اليد المصغرة واكتفت بمجوهرات بسيطة من الكريستال وزوج من الصنادل بحزام الكاحل.

اكتشفي معنا بالصور المزيد من أجمل إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز غراميز 2020، وشاركينا رأيك.