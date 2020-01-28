كوبي براينت آخرهم.. رياضيون لقوا حتفهم بحوادث الطائرات! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

عم الحزن في الوسط الرياضي إثر وفاة أسطورة السلة الأميركية كوبي براينت 41 عاما، وابنته جيانا 13 عاما بتحطم طائرة هليوكوبتر كانت تقلهما إضافة إلى 7 آخرين في كالاباساس بكاليفورنيا.

وانهالت التعازي بوفاة براينت من المشاهير واللاعبين، الذين أعرب كثير منهم عن الصدمة؛ إذ أمضى اللاعب 20 عاما مع لوس أنجلوس ليكرز، وفاز بخمس بطولات للدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، قبل اعتزاله في عام 2016.

ويعد براينت أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين يلعب 20 موسما على الأقل.

وتوج اللاعب بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير في عام 2018، عن فيلم (عزيزتي كرة السلة Dear Basketball ، وهو فيلم مدته خمس دقائق قائم على رسالة حب إلى الرياضة، كتبها في عام 2015.

وفاة براينت جاءت لتسجل حالة جديدة في قصة نجوم الرياضة مع حوادث الطائرات، بعد أن تسببت في مقتل مالك نادي مانشستر سيتي، فيتشاي سريفادانا برابا، في تشرين أول / أكتوبر عام 2018، حيث غادر برابا ملعب "كينج باور" الخاص بفريقه، بعد مباراة لناديه أمام وستهام يونايتد بالدوري الإنجليزي، وبعد دقائق من ابتعاد طائرته عن محيط الملعب، انفجرت ليلقى مالك ليستر حتفه بالإضافة إلى 4 أشخاص أخرين.

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من جهته كان اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا، في طريقه إلى إنجلترا من أجل إكمال انضمامه إلى كارديف سيتي قادما من نانت الفرنسي، قبل أن تختفي الطائرة التي كانت تقله بشكل غامض، في الـ21 من كانون الثاني / يناير من 2019.

وأعلنت الشرطة البريطانية، عن انتشال طائرة في بحر المانش بعد أسبوعين من البحث عن الطائرة، تم التعرف فيها على جثة سالا 29 عاما، بالإضافة إلى سائق الطائرة.

وأحدثت قضية وفاة سالا ضجة واسعة وتصدرت عناوين الصحف الأوروبية لأيام طويلة، بسبب ما قيل عن وجود شبهات في سقوط طائرته، إضافة إلى تأخر نتائج التحقيقات في حسم سبب سقوطها، وقيل بعدها إن اللاعب والسائق تعرضا لمستوى عال من غاز أول أكسيد الكربون، لكن هذه النتيجة لم تُقنع الكثيرين.

واستمرارا لمسلسل وفاة الرياضيين بحوادث طائرات، الفيديو أعلاه يرصد لكم أيضا ما حدث لعدد من الفرق الرياضية خلال السنوات الماضية إثر تحطم الطائرات التي كانت تقلهم.