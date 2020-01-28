هل تم استغلال اسم بسام كوسا للترويج لمسلسل سر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت قناة "ام بي سي 4" منذ ما يقارب الأسبوعين بعرض أولى حلقات المسلسل العربي "سر"، الذي يلعب بطولته الفنان السوري بسام كوسا في أولى أعماله الدرامية المشتركة، إلى جانب عدد من نجوم لبنان أبرزهم: داليدا خليل، باسم مغنية، وسام حنا.

وعلى الرغم من حماس الجمهور للعمل قبل عرضه وعند الترويج له، إلا أنهم وحال مشاهدة أولى حلقاته شعروا بخيبة أمل، بسبب رتابة الأحداث وضعف أداء بعض النجوم، بحسب تصريحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت قلة مشاهد الفنان السوري بسام كوسا الذي يجسد شخصية "عامر بيك" في المسلسل، حالة من الغضب بين الجمهور، حيث أكدوا أنهم التزموا بمتابعة العمل لأن الفنان القدير بسام كوسا متواجد فيه، مستغربين من قلة مشاهده، ومشيرين إلى أنه تم استغلال اسمه ونجوميته من أجل الترويج للمسلسل.

وبحسب عدد من رواد السوشال ميديا، فقد جاء أداء بعض النجوم باهتًا وضعيفًا، إذ اعتبر البعض أن باروكة الفنانة داليدا خليل، التي تجسد دور "تالين" زوجة عامر بدت مزعجة لدرجة كبيرة.

كما أن خليل قد بالغت في ردات فعلها، وبدا أداؤها وكأنه لا يتناسب مع الشخصية التي تجسدها.

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وانتقد آخرون أداء الفنان اللبناني وسام حنا، الذي يجسد شخصية مهند، متسائلين عمّا إذا كانت الشخصية كُتبت لتظهر بشكل كوميدي أم أن حنا بالغ في تقديمها؟ وبكل الأحوال لم يكن أداء حنا على قدر التوقعات، كما ألمح رواد السوشال ميديا.

فيما حظي الفنان اللبناني باسم مغنية، الذي يجسد شخصية المحقق "جاد" بالتعليقات الإيجابية منفردًا، واعتبر كثيرون أنه كان الأفضل بين الجميع.

وقال البعض إنه وعلى الرغم من قلة مشاهد كوسا بالعمل، التي لم تتعد مشهدين في الحلقة، إلا أنه الممثل الوحيد الذي كان مقنعًا وطبيعًا في ملامحه وردات فعله.

يُذكر أن الفنان اللبناني وسام حنا، قد أثار مؤخرًا حالة من الجدل بعد تعبيره عن غضبه بسبب ترتيب الأسماء على تتر المسلسل، حيث انتقده الجمهور مستغربين رغبته بوضع اسمه قبل اسم فنان بحجم بسام كوسا، له خبرة تفوق خبرته بالسنوات والاحترافية.

ويروي مسلسل "سر" قصة اختفاء رجل الأعمال الشهير "عامر بيك" بسام كوسا، والذي كان يحتفل بعيد ميلاده، فيما كانت زوجته "تالين" داليدا خليل، وابن شقيقه "مهند" وسام حنا قد وضعا له السم في القهوة قبل مغادرته الحفل بشكل مفاجيء، في حين كان شريكه "بهاء" فادي إبراهيم، اتفق مع بعض الأشخاص للتخلص منه، ليثير اختفاؤه حاله من الجدل والقلق، حول ما إذا كان قد مات من السم، أو عن طريق العصابة التي تعاقد معها شريكه.