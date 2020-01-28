أمية ملص: هذا ما سأفعله إن نجحت بانتخابات نقابة الفنانين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة السورية أمية ملص أن ترشحها لانتخابات نقابة الفنانين كعضو متمم نابع من رسالتها الفنية وشغفها الفني وحبها له ولكل ما يتعلق بالدراما السورية والقائمين عليها.

وأضافت في تصريح لموقع فوشيا أن علاقتها بمهنة التمثيل يملؤها الحب والعطاء المتبادل، لذلك ستسعى إلى تقديم ما يحتاجه الفنان في ظل الظروف القاسية التي يعيشها اليوم، والحاجات التي يجب الاهتمام بها من أجله.

ووجهت شكرها إلى أعضاء النقابة الحاليين على ما حاولوا تقديمه خلال فترة وجودهم، مؤكدة أن من سيأتي بعدهم لابد وأن يتمم عملهم ويكمله بدماء وأفكار جديدة ومختلفة قائمة على العمل بإيجابية والاشتغال على النقاط السلبية ومحاولة تصحيح ما يمكن أن يكون أفضل لجميع الفنانين.

وحول آلية عمل النقابة الحالية والنقاط التي تراها سلبية، قالت بأنهم فعلوا ما بوسعهم وكانت لديهم نتائج إيجابية وأخرى سلبية، وأن ترشحها جاء من كونها تبحث عن الأفضل دائما للفنان السوري المنتمي والمنتسب للنقابة من تشجيع وتحفيز وصون حقوق المتواجدين داخل سوريا وتشجيع المتواجدين خارج البلاد للعودة إليها والعمل.

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مشيرة إلى وجود ما أسمته بالتجاوزات لمهنة التمثيل، ومعتبرة أنه يتم اختراقها بطريقة بشعة ولا تحترم أهميتها خاصة من قبل بعض الذين لا يمتلكون موهبة ولا ينجحون في مجالات الحياة المختلفة، فيستسهلون الدخول إلى عالم ثاني أصعب مهنة في العالم معتبرة أن وجود الضوابط في مثل هذه الحالة أمر في غاية الأهمية.

وأشارت إلى أنها ستسعى لتطوير صناعة الدراما السورية، وإعادتها إلى ألقها حتى تبقى في المراكز الأولى برغم أنها لم تفكر بعد بمنصب نقيب الفنانين، وهي ستنضم أولا كعضو متمم إلى المجلس خلال المؤتمر العام لنقابة الفنانين وتفضل أن تمشي خطوة تلو الأخرى.

وحول برنامجها وخطة عملها، قالت بأن الاهتمام بالدرجة الأولى سيكون الفنان نفسه في إطار بحثها عن دعم أي فنان أو موهبة تحمل رسالة، وفتح الطرق أمام الفنانين وحفظ حقوقهم وتعويضاتهم حتى يعيشوا حياة كريمة.

وحول ترشيحات بعض زميلاتها الفنانات أنفسهن أيضا، قالت إنها تؤيد كل من رشح نفسه وستبارك لكل الناجحين وطالبت من سينجح بأن يكون سعيه هو الدفاع عن حقوق الفنان.