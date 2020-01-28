شقيقة "غيديز" تفاجئ الجمهور في المشهد الختامي لـ"ابنة السفير"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زال المسلسل التركي "ابنة السفير" يواصل تصدره لنسب المشاهدة، بالإضافة لأكثر المسلسلات التركية التي يجري الحديث عنها خلال الأسبوع، إذ يمكن القول إن حلقة الأمس من المسلسل اكتسحت جميع المسلسلات الأخرى التي تُعرض معها في نفس التوقيت.

وأقفلت الحلقة شارتها على العديد من الأحداث المصيرية، وخصوصًا خاتمتها التي جاءت مفاجأة للجميع، إذ جمع المشهد الأخير من الحلقة شقيقة "غيديز" إلى جانب مُغتصب ناري والذي يُدعي "أكين"، في إشارة إلى وجود علاقة عاطفية تجمع الطرفين وهو ما شكّل صدمة للجمهور.

وفيما شكّل هذا المشهد صدمة للجميع، وجعلهم في حالة ترقب لما سيجري، في الحلقة السابعة، تصاعدت الأحداث بين "ناري" و"سانجار"، في ظل تصديق ناري لـ "سانجار" بأنه غير مذنب، ليعترف لها في النهايةِ بأنه مذنب، فيما كانت المشاكل تتصاعد بين الصديقين "غيديز" و"سانجار" لذات السبب أيضاً وهو تصديق ناري لـ "سانجار" على الرغم من أنه لم يصدقها في قضية تعرضها للاعتداء من "أكين".

ولم تتوقف الأحداث هنا، إذ قام "سانجار" بالبحث عمّن قاموا بتهديد وضرب "ناري" ليكتشف أن شقيق زوجته هو من قام بهذا الأمر، وهو ما دعاه لتوعد زوجته أمام "كاوروك" بأن يطلقها في حال كان لها علاقة فيما حصل.

كما شهدت الحلقة انضمام النجمين التركيين آراس ايدين وميليس بيركان واللذين سيظهران في المسلسل كضيوف شرف لتأدية دور المحققين في القضية المالية المتهم فيها كلاً من "سانجار" و"غيديز".

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وفور انتهاء الحلقة قامت القناة الرسمية الخاصة بالمسلسل عبر يوتيوب بنشر ملخص يعرض أحداث الحلقة السابعة، والتي يظهر فيها "سانجار" وهو حزين بعد اكتشافه أن والدته هي من حرضت شقيق زوجته للقيام بالاعتداء على "ناري"، كما ظهر سانجار وهو يعتذر لـ "ناري".

وعلى صعيد آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور من كواليس المسلسل، بالإضافة إلى مقطع فيديو يظهر فيه النجم أوراز كايجلار أوغلو "غيديز" وهو يغني إلى جانب النجم أديب والمعروف بدور "كاوروك"، مع إشادة الجمهور بصوت "غيديز".

يُذكر أن المسلسل يُعرض على شاشة ستار تي في التركية، كما أنه المسلسل التركي الأول الذي يُعرض على منصة "شاهد" بدبلجة عربية، بعدما كانت قد توقفت عن بث المسلسلات التركية لفترة، ويظهر للمشاهدين ضمن قائمة المسلسات الأكثر مشاهدة عبرها.