يحيى الفخراني يؤكد أن جائزة مهرجان أبوظبي تختلف عن كل الجوائز

القاهرة - سعيد البحيري
عبر الفنان الكبير يحيى الفخراني، عن سعادته بتسلمه جائزة مهرجان أبوظبي السينمائي، في الاحتفالية التي أقيمت مساء امس بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وقال الفخراني، إن الجائزة بها عطر الحب وطعم المحبة، قائلا "فضلت أحضر كلمة رسمية.. ولكن قلت أتحدث من قلبي".وقال الفخراني، إن هذه الجائزة مختلفة، وأنها أسعدته كثيرا لأنها تختلف عن كل الجوائز السابقة، وأنه مضيفًا عند إبلاغه بالأمر منذ ٦ أشهر، فقد تذكر وقتها الشيخ زايد وأولاده وحبهم الكبير لمصر وشعبها.
ولفت الفخراني، إلى أن سبب ارتباطه بالمسرح، كان السبب في الاعتذار بتسلم الجائزة منذ 6 أشهر، مضيفًا أنه تم التواصل معه ثانية، وتم الإبلاغ بالحضور للقاهرة لتسليمه الجائزة، معبرًا عن سعادته الشديدة بهذا الحدث الرائع.
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