فن ومشاهير

بعد 16 عاما من إنتاجه .. 10 كوميكسات "لا تُنسى" لفيلم الباشا تلميذ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 16 عاما من إنتاجه .. 10 كوميكسات "لا تُنسى" لفيلم الباشا تلميذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحد من أهم الأفلام الكوميدية التى قُدمت خلال الـ 20 عاما الماضية، كان فيلم الباشا تلميذ لكريم عبد العزيز والذى تم إنتاجه عام 2004 وتم عرضه فى مثل هذا اليوم 28 يناير، ليتحول إلى أحد الأفلام الكوميدية الهامة فى السنوات الأخيرة، بعد انطلاقة شبابية قبله بـ 5 سنوات تتمثل فى أفلام مثل إسماعيلية رايح جاى وصعيدى فى الجامعة الأمريكية وهمام فى أمستردام، والناظر وعبود على الحدود، وأيضا اللمبى.

 

تتضمن هذه الفترة الزمنية، العديد من الأعمال الشبابية الكوميدية، المعتمدة على نجوم السينما الصاعدين الذين تحولوا لنجوم شباك، على رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد حلمى ومحمد سعد وفى العناصر النسائية منى زكى ومنه شلبى وحنان ترك ونور وياسمين عبد العزيز، وغادة عادل.

 

فيلم "الباشا تلميذ"، مر على انتاجه 16 عاما، ورغم ذلك، مازال الجمهور يحفظ "ايفيهاته" والجمل الحوارية التى تتضمنه، بل وأصبح الفيلم من أهم الأفلام التى يمكن الاستعانة بها فى "كوميكس" مواقع التواصل الاجتماعى، حينما ينتشر ترند جديد، ويبدأ رواد هذه المواقع، استحضار الايفهاته القديمة، وجعلها ملاءمة للترند.

 

”الخليج 365” يرصد 10 مشاهد من الفيلم، تحولوا إلى أبرز "كوميكس" على السوشيال ميديا، أبطالها هم نجوم الفيلم، كريم عبد العزيز ورامز جلال وحسن حسنى وسليمان عيد وخالد الصاوى ومها أحمد ومحمد رجب، والفيلم من إخراج وائل إحسان.

احنا جايين نهدى النفوس
احنا جايين نهدى النفوس

 

Advertisements
أسرة مع بعضينا
أسرة مع بعضينا

 

أصل انا فتانة
أصل انا فتانة

 

اطلبلى حاجة بقى
اطلبلى حاجة بقى

 

حاولت أعمل حاجة صح
حاولت أعمل حاجة صح

 

ده انا اتغيرت عشانك
ده انا اتغيرت عشانك

 

دى دفعة 2001 ديه دفعة عرابي
دى دفعة 2001 ديه دفعة عرابي

 

قادر تندمنى على الأيام
قادر تندمنى على الأيام

 

محضر 15 محضر 16
محضر 15 محضر 16

 

مش ده مش ده
مش ده مش ده

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد 16 عاما من إنتاجه .. 10 كوميكسات "لا تُنسى" لفيلم الباشا تلميذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا