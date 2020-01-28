شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 16 عاما من إنتاجه .. 10 كوميكسات "لا تُنسى" لفيلم الباشا تلميذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحد من أهم الأفلام الكوميدية التى قُدمت خلال الـ 20 عاما الماضية، كان فيلم الباشا تلميذ لكريم عبد العزيز والذى تم إنتاجه عام 2004 وتم عرضه فى مثل هذا اليوم 28 يناير، ليتحول إلى أحد الأفلام الكوميدية الهامة فى السنوات الأخيرة، بعد انطلاقة شبابية قبله بـ 5 سنوات تتمثل فى أفلام مثل إسماعيلية رايح جاى وصعيدى فى الجامعة الأمريكية وهمام فى أمستردام، والناظر وعبود على الحدود، وأيضا اللمبى.

تتضمن هذه الفترة الزمنية، العديد من الأعمال الشبابية الكوميدية، المعتمدة على نجوم السينما الصاعدين الذين تحولوا لنجوم شباك، على رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد السقا وأحمد حلمى ومحمد سعد وفى العناصر النسائية منى زكى ومنه شلبى وحنان ترك ونور وياسمين عبد العزيز، وغادة عادل.

فيلم "الباشا تلميذ"، مر على انتاجه 16 عاما، ورغم ذلك، مازال الجمهور يحفظ "ايفيهاته" والجمل الحوارية التى تتضمنه، بل وأصبح الفيلم من أهم الأفلام التى يمكن الاستعانة بها فى "كوميكس" مواقع التواصل الاجتماعى، حينما ينتشر ترند جديد، ويبدأ رواد هذه المواقع، استحضار الايفهاته القديمة، وجعلها ملاءمة للترند.

”الخليج 365” يرصد 10 مشاهد من الفيلم، تحولوا إلى أبرز "كوميكس" على السوشيال ميديا، أبطالها هم نجوم الفيلم، كريم عبد العزيز ورامز جلال وحسن حسنى وسليمان عيد وخالد الصاوى ومها أحمد ومحمد رجب، والفيلم من إخراج وائل إحسان.



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محضر 15 محضر 16