شكرا لقرائتكم خبر عن شوفوا الفرق.. الفنانة السورية شكران مرتجى تستعيد ذكرياتها بصورة قديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة شكران مرتجى، ذكرياتها بصورة قديمة من أحد أعمالها الفنية القديمة منذ عام 1996، ونشرت الفنانة شكران مرتجى الصورة عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام"، اليوم الثلاثاء، وعلقت عليها قائلة: "حبيباتي اللي بتحبوني قبل بهديكم هالصورة وأنا بحبكم كتير مواااااهات واللي ماله قديم ماله جديد والله أنا اتطورت ما تغيرت".



شكران مرتجى على انستجرام

وأوضحت الفنانة السورية شكران مرتجى، أن المكياج فى الصورة كان فى عمل فنى وليس شكلها الطبيعى حيث قالت: "ع فكرة هاد مكياج الشخصيه ما كنت حط مكياج هيك هههههههه ولاشعري هيك جميل وهناء١٩٩٦.. معقول ضل نفس الشي حياتاتي انتو شوفو ا صوركم العتيقه أو صور أهاليكم هلكتوني فرقوا بين الدور وشكلي بالحياة يا قلبى".

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وفى وقت سابق، أهدى النجم السورى الكبير دريد لحام، وابنته، الفنانة السورية شكران مرتجى، أغنية "هابى بيرث داى"، بمناسبة عيد ميلادها، حيث ظهر دريد لحام فى الفيديو وهو يغنى مع ابنته ويهديان شكران الأغنية.



صورة قديمة للفنانة شكران مرتجى

شكران مرتجى نشرت الفيديو، وعلقت عليه بحرارة تشكر النجم دريد لحام وابنته وعلقت قائلة: " نيالى نيالى فيكم كلكم لك بحبكممممممممممم نجمات ونجوم سوريا والوطن العربى وأنتو اللى عم تشوفوا وتقروا وتبعتوا وكل الصحافة والمواقع الفنية والجمهور الناس اللى انا منكم وبمحبتكم بستمر شوفوا هالفيديو كبيرنا دريد لحام وبنته الغالية عبير شكرًا عالهدية الرائعة.. نعم التواضع سمة الكبار يطول عمرك ياقلبى متل ما بتقول للكل".

شكران مرتجى تحمل الجنسية الفلسطينية من مواليد السعودية عام 1970 وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت فى أول عمل لها وهو مسلسل "خان الحرير"، وبعد ذلك شاركت فى العديد من الأعمال التليفزيونية منها "الثريا"، "عيلة 7 نجوم" و"يوميات جميل وهناء" الذى حققت شهرة كبيرة من خلاله و"دنيا" و"الفصول الأربعة" و"ألو جميل ألو هناء" و"ذكريات الزمن القادم" و"بقعة ضوء" و"أهل الراية" و"أبو جانتي ملك التاكسي" و"الولادة من الخاصرة".