شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أشهر 5 شخصيات لعبد الله غيث في السينما والدراما.. في ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد الله غيث، والذي يعد من أشهر الفنانين على الساحة الفنية، وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، قدم أول بطولاته الدرامية في مسلسل "هارب من الأيام" الذى يعتبر أقدم مسلسل مصري تم إنتاجه وعرض لأول مرة عام 1962 فى "لم شمل" الأسرالعربية، حول شاشة التليفزيون، ومشاركة كل من توفيق الدقن مع المخرج نور الدمرداش، وبعد ذلك انطلق في تقديم العديد من الأعمال الناجحة والتي مازالت في الوجدان حتى الأن، وفي السطور التالية نرصد أهم أدواره .

مسلسل ذئاب الجبل:

مسلسل "الذئب الجبل" هو واحد من أهم مسلسلات فترة التسعينات، والتي جسد فيها شخصية الصعيدي يحمل "علوان البكري"، الذي يتزوج من خادمه تعمل في بيت الشيخ بدار تدعى مهجه -وفاء مكي وبزواجه منها تحمل منه وتحاول اعلان زواجهما الا انه يرفض حتى لا تسوء سمعته في البلد، والمسلسل من بطولة أحمد عبد العزيز، وشريف منير، وعبد الله محمود، وهي من تأليف محمد صفاء عامر، إخراج مجدي أبو عميرة.



مسلسل ذئاب الجبل

مسلسل الثغلب:

لعب عبد الله في هذا المسلسل شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وشارك في بطولة مسلسل نور الشريف، وفادية عبد الغنى، وسعيد عبد الغنى، ومصطفي متولي، وهو من تأليف إبراهيم مسعود، وإخراج أحمد خضر.



مسلسل الثغلب

فيلم الرسالة:

جسد الراحل عبد الله غيث شخصية فى فيلم "الرسالة"، شخصية "حمزة بن عبد المطلب"، وأبدع فى تمثيل الدور، ونال من خلاله إشادة الجميع بلا استثناء، بمن فيهم الممثل العالمي أنطوني كوين الذي جسد نفس الشخصية لكن في النسخة الأجنبية، حتى نشأت بينهما صداقة قوية للغاية استمرت سنوات طويلة قبل رحيلهما، والفيلم من بطولة حمدي غيث، ومنى واصف، وسناء جميل، ومن تأليف عبد الحميد جودة السحار، وإخراج مصطفي العقاد.

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فيلم الرسالة



فيلم الرسالة

مسلسل المال والبنوي:

هو واحد من أهم مسلسلات فترة التسعينات، والتي جسد فيها شخصية "عباس الضو"، يوسف ابن – أحمد عبد العزيز، يريد الزواج من فريـال ابنة سلامة- يوسف شعبان لكنهما يصطدمان برفض العائلة رغم الصداقة القوية بين عباس وسلامة، المسلسل من بطولة أحمد عبد العزيز، وشريف منير، يوسف شعبان، عبلة كامل، عايدة رياض، سيد زيان، ومن تأليف محمد جلال عبد القوى، إخراج مجدي أبو عميرة.



مسلسل المال والبنوي

فيلم ملف سامية شعراوي:

جسد عبد الله غيث من خلال فيلم شخصية "قائد القوات المسلحة"، والفيلم من بطولة نادية الجندي، وفاروق الفيشاوي، وكمال الشناوي، وأحمد بدير، وكوثر رمزي، ومن تأليف وجيه أبو ذكرى، وإخراج نادر جلال.