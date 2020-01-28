شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة التونسية تطرح كليب "فى الأحلام" عبر قناتها على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة التونسية لطيفة، منذ ساعات فيديو كليب "فى الأحلام"، وهو أحدث كليباتها الفنية من ألبوم "أقوى واحدة"، وتقول كلمات الأغنية "بتبص لدي ولدى وتشات قبل ما بتنام وكمان تليفونك لية واخده معاك في الحمام لو فأكر إنى غبية المستخبى أهو بأن أهدى شوَية على نفسك لتشوف منى جنان"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى وقد حققت الأغنية فى ساعات قليلة أكثر من 11 ألف مشاهدة.

وكانت لطيفة قد غردت أمس، عبرحسابها معلنة عن موعد طرح الأغنية على تويتر، حيث قالت :"استنوا كليب لطيفة في الأحلام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة على قناة لطيفة الرسمية على اليوتيوب".

وطرحت لطيفة، منذ أيام، أحدث كليباتها التى تحمل اسم "أخبروني"، وهى من كلمات نزار قبانى، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع الموسيقى يحيى الموجى، على يوتيوب، ومن ناحية أخرى انتهت النجمة لطيفة من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد "فى الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

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ومن ضمن أغانى ألبومها الجديد هى أغنية "مابكرهوش"، من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، وتوزيع تيام طارق، ومكساج ياسر أنور، وأغنية "أنت ياه" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمدى، وأغنية أقوى واحدة، من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب.

وقالت لطيفة، فى تصريحات صحفية، إنها قررت فى هذا الألبوم التعاون مع أجيال مختلفة، حتى يضم الألبوم أغانى بأفكار متنوعة تتناسب مع كل الأجيال، مشيرة انها تعاقدت مع شركة، لتوزيع الألبوم فى العالم نظرا لكونها شركة عالمية وكبيرة لها فروع فى جميع أنحاء العالم، طما تعاقدت مع إحدى شركات المحمول الكبيرة داخل مصر، وأخرى فى الإمارات.

وأضافت لطيفة أنها صورت أغنيتين من الألبوم بطريقة الفيديو كليب؛ الأولى تم طرحها وهى "شاغلنى" والثانية "فى الأحلام" مؤكدة أنه فور طرح برومو الأغنية تلقت ردود أفعال إيجابية جدا، وقالت: "البرومو خض الجمهور" لما يحتويه من كلمات جريئة وفكرة جديدة تماما، وأكدت لطيفة أن أغانى الألبوم ستُطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها اعتمدت خلال هذا الألبوم على التجديد والجرأة والتواصل مع كافة الأجيال.

يذكر أن آخر أعمال لطيفة هى أغنية "أمى"، والتى صورتها على شكل فيديو كليب، خلال قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات أحمد سامى ورامى جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبرى، والكليب من إخراج أحمد جمال.