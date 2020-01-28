شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو..جاستين بيبر يعلن عن الموعد المحدد لإطلاق ألبومه Changes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من محبي ومعجبي النجم العالمي جاستين بيبر إطلاق ألبومه الغنائي الجديد و الذي أعلن من قبل أنه سيطلق في شهر مارس المقبل ، إلا أن النجم الشهير البالغ من العمر ( 25 عاما ) كشف عن مفاجأة خلال استضافته في برنامج " The Ellen Show " مع المذيعة إلين دي جنيريس.

أكد جاستين بيبر أنه سيطلق ألبومه الجديد الذي يحمل اسم " Changes " بالتزامن مع احتفالات عيد الحب ، فحدد موعد لإطلاقه 14 فبراير القادم .

من جهه أخري شوهد مؤخرا جاستين بيبر مع مجموعة من الأطفال، وذلك خلال تصويره كليب جديد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان بيبر يغني و يرقص و يداعب و يحمل عدد من الأطفال .

Advertisements

يذكر أن موقع "TMZ" الشهير كشف مؤخرا عن مفاجأة جعلت محبى جاستين بيبر يشعرون بحالة من الحماس الشديد لسماع ألبوم بيبر الجديد ، والمفاجأة هى مشاركة عدد من أهم وأشهر النجوم على الساحة فى الألبوم الجديد، وأول النجوم المشاركين فى ألبوم جاستين بيبر الجديد هو النجم العالمى بوست مالون، الذى قدم عددا من الأعمال الغنائية الناجحة خلال 2019، إضافة لتعاونه مع عدد من أشهر النجوم ومنهم أوزى أوسبورن، كما يتعاون جاستين بيبر فى الألبوم الجديد مع النجم العالمى ترافيس سكوت والنجمة كهلاني .