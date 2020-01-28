شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير جديدة ليسرا اللوزى .. والجمهور : سكارليت جونسون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة يسرا اللوزى حالة من النشاط الفنى المكثف، حيث تقدم خلال الفترة المقبلة العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، كما أنها تستعد لأعمال أخرى، لم تكشف عنها، وقد نشرت يسرا اللوزى مؤخرا صورتين، من آخر جلسة تصوير خضعت لها، لتظهر بمكياج كامل، وقميص أبيض، فى إطلالة لاقت استحسان متابعيها، والذى أطلق البعض منهم عليها سكارليت جونسون العرب.



يسرا اللوزى

يسرا اللوزى تجسد ضمن أحداث مسلسل "اطمنى" التى تشارك فى بطولته شخصية مستقلة لديها ضمير ومبادئ فى عملها ولم تمر بقصة حب قبل ذلك على عكس أصدقائها ويحدث لها شىء ضمن أحداث العمل يغيرحياتها تماما، وتدورأحداثه فى إطار رومانسى اجتماعى، إذ أن المسلسل يتضمن 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.



يسرا

"اطمنى" من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية، وهو من نوعية المسلسل ذات الحلقات الطويلة التى تصل إلى 60 حلقة، من تأليف أحمد صبحى، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزى، أنوشكا، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ومن إخراج أحمد يسرى.

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وأوشكت يسرا اللوزي على الانتهاء من تصوير مشاهدها الخاصة بفيلم "العنكبوت"، بطولة النجم أحمد السقا، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى خلال موسم عيد الفطر المقبل، حيث يتبقى لها عدد مشاهد قليلة وتنتهى من التصوير نهائيا، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.