شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تشييع جثمان والدة محمود حافظ بمركز طناح بالمنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشيع اليوم جنازة والده الفنان محمود حافظ، عقب صلاة الظهر بمركز طناح بمدينة المنصورة، بعد صراع مع المرض ولم يتحدد موعد العزاء حتي الآن حيث .

ويشارك محمود حافظ فى عدة أعمال فنية أبرزها مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من آسر ياسين، إياد نصار، صلاح عبد الله، محمد رجب، وآخرون.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".

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وفى سياق متصل انتهى أمير كرارة من تصوير 6 أسابيع حتى الآن من العمل صور خلالهما العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل – بيت المنسى، كما يصور حالياً عدة مشاهد فى انشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من ضيوف الشرف وخلال تصوير المسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات موسم الدراما المقبل، لاسيما أن العمل يكتظ بالنجوم ويتناول قصة حقيقية عن أسطورة الصاعقة وحياته المهنية والعائلية.

كما يشارك محمود حافظ فى بطولة مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، المقررعرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته مى عمر، احمد صلاح حسنى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.