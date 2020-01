شكرا لقرائتكم خبر عن الأكل السنة دي نباتي ..أوسكار يعلن قائمة طعام حفل توزيع الجوائز بدون لحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية "أوسكار" أمس الاثنين أنها ستقدم قوائم نباتية بالكامل فى حفل استقبال المرشحينن وكذلك فى ردهات مسرح دولبى قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92 يوم 9 فبراير المقبل، فيما ستكون الحفل الذى يلى توزيع جوائز الأوسكار ما بين 70٪ نباتية و 30٪ نباتية وأسماك ولحوم.

وذكر موقع variety خطط الأكاديمية الجديدة تأتى في أعقاب قرار رابطة الصحافة الأجنبية فى هوليوود في اللحظة الأخيرة للحصول على قائمة نباتية فى حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب".



اوسكار

يذكر أن إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار تسعى إلى توفير السلامة والأمان بشتي الطرق حتي يخرج الحفل للعالم بشكل فخم و مشرف كالعادة ، ففي بيان رسمي جاء فيه : " لضمان السلامة العامة ودعم استراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام ، وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود و المقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود .

ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Driveابتداء من الساعة 3 صباحا يوم الأحد 2 فبراير، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير .

وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.

تعرف على بعض المرشحين للمنافسة على الأوسكار جائزة أفضل ممثل :

انطونيو باندرياس

ليوناردو دي كابريو

آدم درايفر

جواكين فونيكس

جوناثان برايسي

جائزة أفضل ممثلة :

سينثيا إيريفو

سكارليت جوهانسون

سيرشا رونان

رينيه زيلويجر

شارليز ثيرون

جائزة أفضل مخرج :

مارتين سكورسيزي

تود فيليبس

سام مندس

كونتين ترانتينو

بونج جون هو

أفضل فيلم للعام :

ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

جائزة افضل سيناريو مقتبس :

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

جائزة أفضل سيناريو أصلي :

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

أفضل فيلم أجنبي :

Corpus Christi (Poland)

Honeyland (North Macedonia)

Les Misérables (France)

Pain & Glory (Spain)

Parasite (South Korea)

أفضل مؤثرات بصرية :

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

جائزة أفضل فيلم أنيميشن :

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4