أحمد صلاح حسني: مسلسل "ختم النمر" فرق في سياحة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن مسلسله الجديد "ختم النمر" شكل فارقا في سياحة مدينة أسوان، التي تم تصوير معظم مشاهد المسلسل داخلها.

وكتب: "أسوان بلد جميلة وساحرة مختلفة تعطيك هدوء أعصاب وراحة نفسية لا توصف بالكلام، أنا سعيد لأن الأخبار من أصدقائي هناك اللي اتشرفت بمعرفتهم خلال تصوير المسلسل قالوا لي إن المسلسل فارق جدا في سياحة أسوان هناك".

Advertisements

وتابع: "فيه سياح مصريين وعرب بيسألوا على مناطق تم التصوير فيها، الحمد لله ويارب دائما".

مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، إسلام جمال، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.