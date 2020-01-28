محمد إمام في طريقه إلى دبي:" هحضر معاكم افتتاح فيلم لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غادر الفنان محمد إمام مطار القاهرة، متجهًا إلى دبي لحضور افتتاح فيلمه الجديد "لص بغداد"، بدور العرض السينمائية هُناك.

وشارك إمام جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة له من المطار وعلق عليها قائلًا: "في طريقي إلي دبي، إن شاء الله هحضر معاكم افتتاح لص بغداد، بكرة الساعة ٥ في سينمات Vox في مول الإمارات".

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وأضاف: "الفيلم من يوم الخميس في كل سينمات الخليج و الوطن العربي، مستني أعرف رأيكم في الفيلم بعد نجاحه في مصر الحمدلله".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار أكشن تتخلله مواقف كوميدية عديدة.