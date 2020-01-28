"لو عايز فرح أنا بفرح أكتر منها".. محمد كيلاني يتحدث عن كواليس "الآنسة فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - "كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان محمد كيلاني، جمهوره ومتابعيه صورة له، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، أعلن خلالها العديد من التفاصيل التي لفتت انتباه خلاعرض مسلسله "الآنسة فرح".

وكتب "الكيلاني": " النهاردة كانت الحلقة الآخيرة من الآنسة فرح، خلوني أعترفلكم كام إعتراف كدة، أولًا أنا كنت مبحبش السوشيال ميديا ومبهتمش بيها خالص، وده باين جدا عندي، عدد البوستات قليل وده عشان كنت بشوف إنها بتحب الفضايح أوي".

وأضاف: "وبتهتم بيها أكتر من أي نجاح أو أي حاجة تانية، لغت مبادئ الستر اللي مجتماعتنا اتربوا عليها، ولأن أي حد مستخبي ورا الكيبورد، لو سنه صغير أو كبير ممكن يقول اللي هو عايزه، ويشتمك أو حتى يشتم حد من أهلك، وعشان كده كنت بعيد، ثانيا انتم سبب في إني أغير فكرتي دي، كم التفاعل و الطاقه الإيجابية اللي أخدتها منكم بجد تعويض كبيرعن التعب اللي الواحد بيتعبه في شغله خفه دمكم بجد كفيلة إنها تغير مود أي حد".

وتابع: "المسدج اللي جاتلي منكم كنت بحاول أرد عليهم كلهم علي قد ما أقدر عشان أوريكم إني فعلا مهتم وأنكم فرقتوا معايا جدًا، الكوميكس اللي اتبعتتلي على المسلسل عمري ما هنساها من كترالضحك اللي ضحكته (عشان تبقي تقولي لاء .... ولو عايز فرح انا بفرح أكتر منها.... واللي علي اليمين اتغرق في الشيكولاته و اللي علي الشمال اتمرمغ في الشيكولاتة... والحق يا طارق فرح بتعيط جنب أوضة شادي... وسامح فرح هي عايزاك تقولها بحبك...... وسيبلنا واحد طيب) بجد موتوني من الضحك ".

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واستطرد: "ثالثا انتم تستاهلوا إن الواحد يتعب عشانكم أكتر من كده بكتير، وشكرًا لكل واحد فيكم، و شكرًا لكل البيدجز اللي اتعملت باسمي الكتير أوي أنا بحبكم جدًا، و شكرًا لكل واحد رسمني (أنا اترسمت أكترمن الموناليزا الشهر اللي فات )، رابعا شكرًا لكل زمايلي اللي كانوا معايا في المسلسل ولكل طاقم العمل المحترف المجتهد".

واختتم: "خامسا بالنسبة للأغاني بقي عارف والله انكم مستنين بقالكم كتير وأنا والله نفسي اكتر منكم بس اللي مأخرني أنتم بصراحه عشان لازم أنزلكم حاجه تليق بيكم و إن شاء الله قريب جدا هتسمعوا حاجه تبسطكم سادسا معلش طولت عليكم بس كان لازم أدي لكل واحد حقه وتاني شكرًا ليكم علي مساندتكم و وتشجيعكم و تغيير الفكرة، أما بقى الصورة دي فهي من المصور العبقري أخويا وصاحبي أحمد مبارز اللي عاملين مع بعض صور كتير أوي مش قادر استني عشان تشوفوها كلها بس كله جي ".

.مسلسل "الآنسة فرح" بطولة النجوم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.