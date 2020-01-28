تراند اليوم : شاهد.. منة عرفة تثير الجدل بصورة جديدة



عادت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة، لإثارة الجدل مرة أخرى، بصورة جديدة من اليوتيوبر المصري علي غزلان.

وقبل يومين أثارت الفنانة المصرية موجة جدل وصدمة بين الجمهور، عقب نشر صور مثيرة لها بـ"المايوه البكيني"، والتي طالبت صحف مصرية بحذفها زاعمة أنها تم التقاطها لها خلسة.

ونشر اليوتيوبر المصري علي غزلان الذي قيل أنه ارتبط بها وخطبها، صورة له مع من عرفة والفنانة رجاء الجداوي والفنانة بدرية طلبة، وذلك على حسابه على "إنستجرام"، حيث علق عليها قائلًا : "قريب أوي".

كما نشرت الفنانة بدرية طلبة فيديو لهما عبر حسابها على "إنستجرام"، وخلال الفيديو تقمصت بدرية طلبة، شخصية والدة عرفة، وظلت تُملي رغباتها على غزلان، قائلة له: "عايزة الصالون مُدهب"، فيما كتبت على الفيديو: "يوم جميل أوي معاكم".

وأثار ظهور الثنائي جدلًا آخر، وتسائل الجمهور لماذا لا يحسم أيًا منهما الأمر ويؤكد ارتباطهما أو نفيه، خاصة بعد ظهورهما مع بعض في صور حميمية.



