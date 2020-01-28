تراند اليوم : إعلامي إماراتي يشن هجومًا ناريًا على«أحلام» بسبب بطلة المقطع الإباحي

هاجم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق المطرب حسين الجسمي، مواطنته الفنانة أحلام، بسبب تدخلها لمطالبته بالعفو عن الفنانة المغربية مريم حسين، بعد أن قضت المحكمة بحبسها شهرًا يليه إبعادها عن الدولة.واعتبر صالح الجسمي، أن طريقة طلب أحلام منه العفو غير لائقة، مشيرًا إلى أنها استخدمت ألفاظًا لا تليق، وقال عبر فيديوهات نشرها على "سناب شات"، "إن دين الله شرّع أخذ الحق ولم يجبره على العفو وتركه لاختيار المرء وهذا ينطبق على القانون".وأضاف:أحلام أم فاهد تدخلت بشأن لا يعنيها وبطريقة غير مناسبة وبألفاظ لا ينبغي لها أن تكتبها الله يهديها لما قالت اترك عنك هذه المهاترات وتتبع النسوة وحرام سجن واحدة أم لطفلة".وتابع :" وبعدين حبيتي تحطيني في مقارنة مع أخوي حسين الحين أصابع إيدك مو نفسها إحنا 10 إخوان في البيت وانا في البيت عندي 5 عيال ولا واحد في عيالي هيطلع زيي ولا واحد هيطلع زي أخوي وعلى فرض يعني أتتبع أخوي في إيش". واستطرد صالح الجسمي :" إيش دخل أخوي حسين في موضوع إنتي حبيتي تتطرقي له بناء على توصية من واحدة تونسية صاحبة صالون زين".وتابع :"مبارك زوجك يعرف رقمي وأنا أعرفه من قبل ما يتزوجك وحسين أخوي جارك بينك وبينه 50 مترا أطلبي منه رقمي وكلميني، وبعدين إنتي حابة تدخلي يكون بالحسنى مش تدخلي عرض لإن دخول عرض لا يجوز".وتابع :" أنتي يا أحلام سيدة إماراتية بامتياز وتعشقي وطنك وبلدك هل تقبلين واحدة تسيء لوطنك؟"، مشيرا إلى أن مريم حسين خرجت قبل أسبوع في مقطع فيديو من السويد عندما تحدثت عن قضية حمزة مون بيبي المعروفة في المغرب والمثيرة للرأي العام وأنها قالت له :إيش دخلك في بلادنا خليك في بلادك أحسن شو فيها بلادي هي بلادك فيها شيء يا أحلام لو فيها شيء قوليلي".وقال "حسين" :"يا أم فاهد شو علمك إنتي في القضية أنا عندي 5 أولاد كلهم نفسيتهم تعبت بسبب ما يرونه في السوشيال ميديا من بلاوي ولو واحد من أولادي جاءت له حمية وعصب وتهور وعمل شيء من يتحمل المسؤولية، هل ارتكبتي فعل وأنا انتقدته، ولكن أنا انتقدت الكل ولا حد رد عليا".وواصل الإعلامي الإماراتي ":يا أم فاهد إنتي ارتكبتي بحقي أنا كلام مش طيب أنا عارف إنتي اندفعتي بحماس لخاطر بنتها الصغيرة لكن حماسك كان يجب إنك تسألي قبل وتستفسري قبل وتستوضحي قبل إنتي ملكة وليكي الاحترام والتقدير خليكي في منزلة الاحترام والتقدير".

وكانت أحلام طالبت أمس صالح الجسمي بالعفو والتنازل عن القضية، مشيرة إلى أن الفنانة لديها طفلة ولا يصح أن تسجن، وطالبته بالاقتضاء بشقيقه الفنان حسين الجسمي.

فيما تقدمت مريم حسين بالشكر لها والاعتذار لصالح الجسمي عبر حسابها على "تويتر"، وهو ما رفضه الأخير معلنًا عدم قبوله اعتذارها.

وكانت القضية تفجرت قبل عامين بسبب ظهور مريم حسين في فيديو جريء مع مطرب في الإمارات، وهو ما دفع "الجسمي" لمقاضتها مطالبًا بإبعادها عن الدولة، وهو ما فتح حرب سب وقذف متبادل بينهما.