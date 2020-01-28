شاهد.. محمد إمام يروج لفيلمه الجديد "لص بغداد"

روج الفنان محمد إمام، لفيلمه الجديد "لص بغداد"، وذلك عبر حسابه الرسمي علي مواقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق "إمام" على صورته قائلاً : "صباح الخير في طريقي إلي دبي إن شاء الله هحضر معاكم افتتاح لص بغداد بكره الساعة 5 في سينماتvox في مول الإمارات". هحضر معاكم افتتاح لص بغداد بكره الساعة 5 في سينماتvox في مول الإمارات". وتابع قائلاً:" الفيلم من يوم الخميس في كل سينمات الخليج والوطن العربي مستني أعرف رأيكم في الفيلم بعد نجاحه في مصر الحمد لله". أعرف رأيكم في الفيلم بعد نجاحه في مصر الحمد لله". الجدير بالذكرأن فيلم"لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة أمينة خليل، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.

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