الجمعة.. المنيا تستقبل فعاليات المهرجان الاقليمي لعروض نادي المسرح بوسط الصعيد

يشهد مسرح ديوان محافظة المنيا فعاليات المهرجان الاقليمي لنوادي المسرح باقليم وسط الصعيد والذي تنطلق اولي عروضه مساء الجمعة 31 يناير لمدة يومين بمشاركة 4 عروض هي "آخر ساعة" لفرع ثقافة المنيا اخراج مهند المهدي ، " حالة ملحة" لفرع ثقافة سوهاج إخراج جورج صدقي، " دقة هون " لفرع ثقافة اسيوط اخراج حسام الرافعي ، " انتحار" لفرع ثقافة المنيا اخراج محمد ربيع. المهدي ، " حالة ملحة" لفرع ثقافة سوهاج إخراج جورج صدقي، " دقة هون " لفرع ثقافة اسيوط اخراج حسام الرافعي ، " انتحار" لفرع ثقافة المنيا اخراج محمد ربيع. Advertisements تضم لجنة تحكيم المهرجان كل من: المخرج مصطفي ابراهيم ، المخرج احمد البنهاوي ، الناقد محمد علام. العروض تقدم ضمن خطة انتاج الادارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة. تبدأ العروض الساعة 7 مساء الدخول مجانا للجمهور .

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