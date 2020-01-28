اليوم .. انطلاق فعاليات المهرجان الاقليمي لنوادي المسرح بجنوب الصعيد

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء ٢٨ يناير ٢٠٢٠ فعاليات المهرجان الأقليمي لنوادي المسرح باقليم جنوب الصعيد علي مسرح قصر ثقافة قنا والتي تستمر حتي 30 يناير الجاري . وذلك ضمن خطة عروض نوادي المسرح 2020 والتي تنفذها الإدارة العامة للمسرح التابعة للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة .
يشهد المهرجان مشاركة خمسة عروض
تضم لجنة تحكيم المهرجان كل من المخرج مصطفي إبراهيم، الكاتب بكري عبد الحميد ، الناقد محمد علام. وتبدأ العروض الساعة 7 مساء، ومن المقرر الدخول مجانا علي مسرح قصر ثقافة قنا .
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