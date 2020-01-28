طرح فيلم "حلم حياتي" في عيد الحب

يستعد صُنّاع عمل فيلم "حلم حياتي" لطرح العمل بدور العرض السينمائية، يوم عيد الحب، 14 من فبراير المقبل.
فيلم "حلم حياتي" يدور في إطار رومانسي كوميدي، يقوم
يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد السينمائية فيلم "عقدة الخواجة"، وشارك فى بطولته هنا الزاهد، ماجد المصري، بيومى فؤاد، حسن حسني، محمد لطفي، سامية الطرابلسى، تأليف هشام ماجد وشيكو، للمنتج أحمد السبكى، وإخراج بيتر ميمى.
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