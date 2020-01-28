وجهت المطربة أحلام رسالة غامضة لجمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".
كتبت أحلام في تدوينة عبر حسابها قائلة : "الحياة مدرسة، ومنها نتعلم دروساً عديدة، فنحن نمر بتجاربكثيرة، وحصاد هذه التجارب هي من تصقل شخصيتنا، وتبنيها لنصبح أفضل كلما تقدمنا بالعمر وإذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك فى الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها".
الجدير بالذكر أن الفنانة أحلام طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "أنا ما أدرى عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجى، إشراف عام خالد أبو منذر، مكساج جاسم محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام توجه لجمهورها رسالة غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.