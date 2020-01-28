أحلام توجه لجمهورها رسالة غامضة

وجهت المطربة أحلام رسالة غامضة لجمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

كتبت أحلام في تدوينة عبر حسابها قائلة : "الحياة مدرسة، ومنها نتعلم دروساً عديدة، فنحن نمر بتجارب

كثيرة، وحصاد هذه التجارب هي من تصقل شخصيتنا، وتبنيها لنصبح أفضل كلما تقدمنا بالعمر وإذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك فى الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها".

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الجدير بالذكر أن الفنانة أحلام طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "أنا ما أدرى عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجى، إشراف عام خالد أبو منذر، مكساج جاسم محمد.