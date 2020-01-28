أحمد صلاح حسني عن "ختم النمر": المسلسل فارق جدًا في سياحة أسوان

أعرب الفنان أحمد صلاح حسني عن سعادته بزيارته لمحافظة أسوان أثناء تصويره مسلسله الجديد "ختم النمر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

كتب "حسني" في تدوينة عبر حسابه قائلًا: "أسوان بلد جميلة وساحرة ومختلفة، تعطيك هدوء أعصاب وراحة نفسية لا توصف بالكلام، أنا

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سعيد لأن الأخبار من أصدقائي هناك اللي اتشرفت بمعرفتهم خلال تصوير المسلسل قالوا لي إن المسلسل فارق جدًا في سياحة أسوان، هناك سياح مصريون وعرب بيسألوا على مناطق تم التصوير فيها.. الحمدالله ويارب دائمًا".

يذكر أن "ختم النمر" تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده، ومجموعة من الفنانين الشباب، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

[Eman Mohamed][Eman Mohamed]