نادين شماس تتصدر بأغنيتها الجديدة "مش بس هيك".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت أغنية "مش بس هيك"، للفنانة ​نادين شماس​ المراتب الأولى، ودخلت هذا الأسبوع في سباق الأغنيات، عبر منصات الإنترنت وتطبيقات الأغاني.

الأغنية من كلمات نادين شماس، ألحان سيرج بخعازي، وتوزيع كريم عوض، وهي أغنية مختلفة جداً عن باقي الأغنيات على الساحة اللبنانية والعربية.

نادين شماس فنانة لم تأت صدفة، فهي فنناة مختلفة في الأداء والصوت والشكل والمضمون، وتنافس بعملها الجديد "مش بس هيك" على صعيد الأغنية اللبنانية والعربية.

وتحضّر نادين لأغنية جديدة، وتضعها اللمسات الأخيرة عليها لطرحها خلال الشهر المقبل.

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