خاص- "الفن" يكشف موقف أحمد عز من الرد على زينة

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" من مصدر مقرب من الممثل المصري ​أحمد عز​، بأنه رفض عرضاً مالياً مغرياً للظهور على إحدى القنوات من أجل الرد على ما قالته ​الممثلة زينة​ في حلقة برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي المصري عمرو أديب، عن قصة زواجهما.

وقد قرر عز عدم الظهور مكتفياً بالوقت الذي ستظهر فيه الحقائق كاملة، كما إعتاد دائماً، خصوصاً أنه في الوقت الحالي يصوّر أكثر من عمل، ويراهن بأن هذه الأعمال ستعيده للقمة الفنية مجدداً، بعيداً عن القيل والقال.

وعلمنا أيضاً بأن المقربين من عز نصحوه بالتجاهل التام، لكي لا يصبح مادة للأقاويل، وكي ينتهي الحديث عن الموضوع تدريجياً، وعدم الدخول في معارك مجدداً.

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