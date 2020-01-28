بسمة وهبة تنجو من الموت بعد أن شبّ حريق في منزلها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الإعلامية ​بسمة وهبة​ انها نجت من الموت بعد ان شبّ حريق في منزلها منذ ساعات. ونشرت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من داخل منزلها بينت فيه كيف احترقت التمديدات الكهربائية، الذي كانت وصلت به المدفأة.

وعلّقت وهبة على الفيديو:"ربنا نجاني الحمدلله من موت محقق الحمدلله يا رب لك الحمد والشكر".

وسرعان ما بدأ المتابعون يعلقون على الفيديو شاكرين الله لانه نجاها من المصيبة التي كانت ستحدث لو اشتعل الحريق في ارجاء المنزل واثر على ساكنيه.

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