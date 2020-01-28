والد ميغان ماركل يتهمها بالإساءة لـ الملكة إليزابيث ويتوعدها في المحكمة

ميرنا وليد - بيروت - لايزال ​توماس ماركل​ والد ​ميغان ماركل​ زوجة ​الأمير هاري​ يهاجمها وينتقدها، خاصة بعد قرارها وزوجها بالتخلي عن مهامهما الملكية، وفي جديد هذا الموضوع، قال توماس لبرنامج "جود مورنينج بريتين" على محطة "آي.تي.في": "أعتقد أنهما أساءا للملكة.. أعتقد أنهما أساءا للأسرة الملكية وهذا لا يصح... أنا محرج قليلا لأجلهما وأشعر بالأسى حقا من أجل الملكة... النأي عن الأسرة الملكية سيتسبب في مشكلات أكبر بكثير".

وأضاف:"هذا القرار بالانفصال عن العائلة المالكة مربك للغاية.. لا أعتقد أن هناك من يفهم أو يستطيع معرفة كيف حدث ذلك أو لماذا.. الأمر ليس منطقيا".

ومن ناحية أخرىـ رفعت ماركل دعوى قضائية ضد صحيفة "ميل أون صنداي" بسبب نشرها رسالة خاصة بعثت بها لوالدها وهو ما اعتبرته انتهاكا لحق الملكية الفكرية ولحقوق الإنسان.

وتعتزم الصحيفة الإستعانة بشهادة والد ماركل للدفاع عن نفسها، كون الاخير أشار إلى أنه هو من طلب من الصحيفة نشر الرسالة وقال:"إذا وصل الأمر إلى لقائهم في المحكمة فهذا رائع.. على الأقل سيتسنى لي أخيرا رؤيتهم لكنني لا أريد مواجهة ولا شجارا".