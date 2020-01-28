ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري كريم عبد العزيز عن مرض عانى منه عندما كان في عمر الشباب، وتحديداً بعد تخرجه في عام 1997 من معهد السينما، مشيراً إلى أنه عانى من مرض الصفرا (وهو مرض اليرقان والذي يشير إلى وجود مشكلة فى الكبد أو القناة الصفراوية).
وأضاف أن في تلك الفترة كان لديه موعد للمشاركة في فيلم سينمائي مع الممثل المصري الراحل أحمد زكي، وطلبه وقتها المخرج شريف عرفة لمقابلته، منوهًا إلى أن مروان حامد هو من عرض عليه المشاركة، لأنهم طلبوا وقتها وجوهًا جديدة.
ومن ناحية اخرى، تحدث عبد العزيز وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الممثلة المصرية إسعاد يونس، عن فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، مشيراً أنه شارك فيه لأنه فيلم اجتماعي أحداثه في الواقع لا تنتهي، موضحًا أن الفيلم يجيب على تساؤل للزوج والزوجة فيما لو عاد بهما الزمن للوراء، هل كانا سيختار كل منهما الآخر أم لا؟
وإن طرح فعلاً عليه هذا السؤال، فجوابه أنه لن يستغني عن زوجته هايدي إطلاقًا مضيفًا: "ده أنا هختارها واختارها هي هايدي زوجتي صاحبتي".
كانت هذه تفاصيل خبر كريم عبد العزيز يكشف عن مرضه وهل يرتبط بزوجته لو عاد به الزمان؟-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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