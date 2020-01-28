علا الفارس تهاجم متابعة لها بسبب “شماغ تميم” !

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2020 12:53 مساءً - هاجمت الإعلامية علا الفارس متابعة لها على تويتر تدعى منى ، بعدما مازحتها المتابعة بالشماغ الذي ترتديه ووصفته بـ “شماغ تميم” .
وردت الفارس على المتابعة قائلة : ” حي الله تميم اللي مسوي لكم قلق .. هذا شماغ ربع الكفوف الحمر النشامى.. تلايطي”.
وأثار الرد موجة من الانتقادات الواسعة تجاه الفارس ، حيث قالت إحدى المغردات : “ردها واضح مضغوطة عبدة الفلوس، إن شاء الله تفقرهم هي وربعها بس السؤال أنتم وراه تتابعونها وتتابعون أخبارها حقروها بتختفي”.
وأضاف آخر: “هذه المفروض ما تعبرونها وحدة بلا مبدأ بكره تكحشها قطر نشوف كلامها”.
وتابع آخر : ” بعد ما عبت جيبها دولارات mbc رايحة تستعرض بقطر وراح يتم طردها وترجع للأردن”.
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