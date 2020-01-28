شاهد .. شكران مرتجي تستعيد الذكريات بصورة منذ 24 عام

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 يناير 2020 12:53 مساءً - نشرت الفنانة السورية ” شكران مرتجي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها تعود إلى عام 1996 من مسلسل ” جميل وهناء ” الذي جسدت فيه شخصية ” أمل ” .
وكتبت شكران في تعليقها على الصورة قائلة : ” حبيباتي اللي بتحبوني قبل بهديكم هالصورة وأنا بحبكم كتير موااهات .. واللي ماله قديم ماله جديد .. والله اتطورت ما تغيرت .. ع فكرة هاد مكياج الشخصية ما كنت احط مكياج هيك ولاشعري هيك .. جميل وهناء 1996 ” .
وتابعت : ” معقول ضل نفس الشي حياتاتي انتو شوفوا صوركم العتيقة أو صور أهاليكم هلكتوني .. فرقوا بين الدور وشكلي بالحياة يا قلبي ” .
وتفاعل متابعو الفنانة شكران مرتجي بشكل كبير على الصورة الذين أثنوا على جمالها بمختلف الأعمار وأشادوا بأدوارها وأعمالها الفنية .. من بينهم علقت الفنانة اللبنانية يارا قائلة : ” اموت بهالمسلسلات اللي عملتيهم زمان وخاصة جميل وهناء ” .
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