أويس مخللاتي عن منى واصف: “هيدي إمّي بتعتل همّي”

متابعة بتجـــــــــرد: عبّر الممثل أويس مخللاتي الذي اشتهر بدور “صخر” في مسلسل “الهيبة”، عن محبته الكبيرة للممثلة منى واصف الذي شاركها في المسلسل المذكور. ونشر مخللاتي صورة لها، وعلّق بكلمات من القلب: “هيدي إمّي، بتعتل همّي”. تجدر الإشارة إلى أن أويس مخللاتي يشارك في الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة” والذي يحمل اسم “الرد” إلى جانب منى واصف وبطل العمل تيم حسن ونخبة من النجوم نذكر من بينهم ختام اللحام، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، سعيد سرحان وعادل كرم وديما قندلفت اللذين انضما إلى هذا الجزء من العمل. يُذكر أنّ مسلسل “الهيبة” من إخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصبّاح للإعلام” لصاحبها المنتج صادق الصبّاح.

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