محمد عساف يكشف عن جديده.. مفاجأة كبيرة بانتظار الجمهور

متابعة بتجـــــــــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققه بأغنيتي “مكانك خالي” و”بصراحة”، يستعد النجم الفلسطيني محمد عساف لطرح أغنية عراقية ثالثة بعنوان “شو هالحلاوة”.

الأغنية كان من المفترض أن يصدرها “عساف” منذ فترة إلا أن الوضع المتأزم في العراق جعله يتخذ القرار بتأجيل طرحها قليلاً.

ويعمل محمد عساف أيضاً على أغنية جديدة باللهجة المصرية. وأكد أن الجمهور سيتفاجأ بالأغنية كثيراً.

نذكر ان أغنية “مكانك خالي” تخطت مشاهداتها 123 مليون مشاهدة على اليوتيوب ليعاود “عساف” التعاون مع الشاعر رامي العبودي، والملحن علي صابر والموزع الموسيقي عثمان عبود بأغنية “بصراحة” والتي تجاوز عدد مشاهداتها حاجز 18 مليون.

أما آخر أعمال محبوب العرب أغنية “كرمالك انت” تتر مسلسل “عروس بيروت”، وهي من توقيع الشاعر المتألق نزار فرنسيس، ومن الحان وتوزيع المبدع ميشال فاضل.