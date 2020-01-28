جورج وسوف يستعد لطرح “صاحي الليل” باللهجة المصرية

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد سلطان الطرب جورج وسوف لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم “صاحي الليل” خلال الأيام المقبلة.
الأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، وانتهى جورج وسوف مؤخراً من تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان.
يذكر أن جورج وسوف طرح في أبريل الماضي أغنية “سكت الكلام” من تأليف وكلمات عاطف يونس، وألحان شاكر الموجى، وإخراج أحمد المنجد، وظهر في مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانون السوريون عابد فهد وميلاد يوسف وتاتيانا مرعب.
تجدر الإشارة إلى أن سلطان الطرب انشغل في الفترة الأخيرة الماضية بإحياء سلسلة من الحفلات في عدد من البلدان العربية والأجنبية.
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