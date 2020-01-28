لطيفة التونسية تطرح “في الأحلام” بلوك شبابي – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: بدأت النجمة لطيفة التونسية في الترويج لألبومها الجديد “أقوى واحدة” منذ فترة في حملة تشويقية واسعة تشنّها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وطرحت لطيفة أول أغنية من الألبومها، بعنوان “في الأحلام”، من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبرى والكليب الخاص بها من إخراج أحمد القيعي وتولت لطيفة إنتاجه على نفقتها الخاصة.

الأغنية تعتبر نوعاً جديداً ومختلفاً من الأغاني التي تشبه موسيقاها موسيقى الراب، وتتحدث عن موضوع الخيانة الزوجية، وتظهر فيها لطيفة بلوك شبابي مغاير لإطلالاتها المعتادة.

ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً من جمهور لطيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأة الفكرة والتنوع الذي تقدمه في الأغنية، وهي من كلمات وألحان إسلام صبري.