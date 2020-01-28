كريم عبدالعزيز وأحمد عز يجتمعان في "1919"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الممثل المصري كريم عبدالعزيز إنه سيبدأ قريبا تصوير فيلم "1919" بمشاركة الفنان أحمد عز، والذي تدور أحداثه حول ثورة 1919 وفكرة الوطنية والانتماء، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وعن بدايته الفنية قال كريم عبدالعزيز، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة": "والدي رفض في البداية التحاقي بمعهد السينما، ولكن المخرج شوقي السيد وقف بجانبي ودعمني، وعلى الرغم من وجود والدي ضمن أعضاء هيئة التدريس؛ لم يتوسط لي في أي شيء وتركني أرسم طريقي وأعتمد على نفسي".

وحول لقائه الفنان الكبير أحمد زكي في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" قال كريم: "مروان حامد كان يعمل مساعد مخرج مع شريف عرفة فى الفيلم، وأخبرني مروان بأنهم يريدون وجوها جديدة فذهبت واجتزت الاختبار على الدور في الفيلم، ووقفت أمام أحمد زكي بمشهد رئيسي في أحداث الفيلم، وكنت أشعر بالشرف والفخر للوقوف أمام فنان بحجمه".

وأشار كريم عبدالعزيز إلى أن النفسية والمشاعر هما رأسمال الفنان، وأنه يجب أن يكون صادقا في إيصال رسالته إلى الجمهور، لافتا إلى أن الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي أعظم فنان رآه فى حياته؛ لأنه يستطيع أن يبكي الجمهور ويضحكه في الوقت ذاته.



